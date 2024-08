Saut à la perche : quelle est la limite physique ?

Lundi dernier 5 juillet, Armand Duplantis a non seulement obtenu la médaille d’or du saut à la perche, il l’a obtenue avec un geste superbe qui va au-delà des Jeux olympiques. Face à des concurrents, Sam Hendricks et Emmanuel Karalis, qui avaient sauté respectivement 5,95 m et 5,90 m, il a commencé par effectuer un saut à 6 m, ce qui lui assurait la médaille d’or. Mais il lui restait trois essais à sa disposition et après une première barre « d’échauffement » à 6,10 mètres pour battre le record olympique, il a demandé que la barre soit placée à 6,25 m, soit 1 cm de plus que son précédent record…