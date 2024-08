L’OMS s’inquiète d’une hausse sans précédent des cas de mpox en Afrique

Les cas de mpox se multiplient en Afrique, autour notamment d’une nouvelle souche du virus, plus mortelle et plus transmissible qui se propage en République démocratique du Congo (RDC), s’est alarmée jeudi l’Agence sanitaire mondiale de l’ONU (OMS), relevant que le continent connaît une « hausse sans précédent » du nombre de cas depuis le début de l’année, suscitant l’inquiétude des autorités sanitaires du monde entier.



Lire l'article complet