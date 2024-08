Yémen : Les Houthis entravent l'aide humanitaire et aggravent l’épidémie de choléra

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des patientes suivant un traitement contre le choléra dans un hôpital de Sanaa, au Yémen, le 28 mars 2019. © 2019 Hani Mohammed/AP Photo Les Houthis entravent le travail humanitaire et l’accès à l’information au Yémen, aggravant ainsi une épidémie de choléra qui se propage dans tout le pays.L’épidémie de choléra continuera de faire des victimes tant que les autorités yéménites entraveront l’aide, et que les autorités et la communauté internationale n’investiront pas suffisamment dans des mesures de prévention et de traitement de cette maladie.Les autorités yéménites…



