Iran. Un jeune homme a fait l’objet d’une exécution secrète en relation avec le soulèvement « Femme. Vie. Liberté. »

par Amnesty International

Réagissant à des informations selon lesquelles les autorités iraniennes ont exécuté arbitrairement Reza Rasaei, 34 ans, membre des minorités opprimées kurde et yarsan, mardi 6 août, en relation avec le soulèvement « Femme. Vie. Liberté. » de septembre-décembre 2022, sans en informer au préalable sa famille ni son avocat, Diana Eltahawy, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique



