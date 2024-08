Tanzanie. Des sociétés privées se rendent complices des autorités qui procèdent à l’expulsion forcée de communautés masaïs

par Amnesty International

Depuis 2009, des entreprises privées se rendent complices des autorités tanzaniennes qui procèdent à l’expulsion forcée de communautés autochtones masaïs de leurs terres ancestrales à Loliondo, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport publié le 7 août 2024. Ce rapport, intitulé ‘Business as usual in bloodied land? The role of businesses in forced evictions in Loliondo, Tanzania’, […] The post Tanzanie. Des sociétés privées se rendent complices des autorités qui procèdent à l’expulsion forcée de communautés masaïs appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet