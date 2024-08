Russie : Des lois répressives utilisées pour anéantir les droits civiques

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2024 Privé Le démantèlement des libertés civiques par le gouvernement russe depuis son invasion à grande échelle de l’Ukraine en février 2022 constitue une escalade spectaculaire de son attaque soutenue contre les droits fondamentaux qui dure depuis plus d’une décennie.Des centaines de personnes ont été emprisonnées en vertu de nouvelles lois répressives. Les discussions sur un large éventail de questions ne peuvent plus se tenir ouvertement, et de nombreux dissidents, journalistes et militants se sont exilés.Le gouvernement russe devrait abroger ses dispositions…



