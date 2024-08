Éthiopie : Les autorités devraient libérer le frère d'un opposant politique assassiné

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un manifestant montrait des menottes lors d’un rassemblement tenu à Londres pour protester contre les violations des droits du peuple Oromo en Éthiopie, le 10 octobre 2020. © 2020 David Cliff/NurPhoto via AP (Nairobi, le 6 août 2024) – Les forces de sécurité éthiopiennes détiennent actuellement le frère de Batte Urgessa, un membre de l’opposition politique assassiné en avril 2024, ains qu’au moins 11 autres personnes qui avaient des liens avec cet opposant, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités devraient libérer immédiatement et sans condition…



Lire l'article complet