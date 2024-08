Bangladesh : La Première ministre Sheikh Hasina démissionne suite aux manifestations massives

par Human Rights Watch

Click to expand Image La Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, s'adressait aux médias devant une station de métro vandalisée dans le quartier de Mirpur à Dacca, le 25 juillet 2024, suite à des manifestations antigouvernementales. Le 5 août 2024, Sheikh Hasina a démissionné et a fui le pays. © 2024 Bureau de la Première ministre du Bangladesh/AFP via Getty Images (Londres, le 7 août 2024) – La Première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, a démissionné le 5 août 2024 et a fui le pays après des semaines de manifestations d’étudiants, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.…



Lire l'article complet