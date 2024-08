Royaume-Uni. Le gouvernement doit s’attaquer « aux causes profondes du racisme qui sévit dans notre société »

par Amnesty International

En réaction aux récentes attaques racistes et autres troubles violents survenus au Royaume-Uni, Sacha Deshmukh, directeur d’Amnesty International Royaume-Uni, a déclaré : « La violence généralisée et les crimes de haine dont nous avons été témoins ces derniers jours sont tout à fait inacceptables. « Il est révoltant de voir des hôtels hébergeant des demandeurs·euses d’asile incendiés, des mosquées et des boutiques attaquées, et des personnes ciblées en raison de la […] The post Royaume-Uni. Le gouvernement doit s’attaquer « aux causes profondes du racisme qui sévit dans notre société…



Lire l'article complet