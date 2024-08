Des agences de l’ONU horrifiées par les attaques contre les écoles à Gaza

Alors que la communauté internationale se mobilise et exhorte tous les acteurs à éviter une escalade au Moyen-Orient, les bombardements israéliens aériens et terrestres se poursuivent dans la majeure partie de la bande de Gaza, faisant de nouvelles victimes civiles, provoquant des déplacements et la destruction d’infrastructures civiles, comme des écoles abritant des déplacés internes.



