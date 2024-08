JO : la cérémonie d'ouverture de Thomas Jolly, grande fête civique et théâtrale

La signature de Thomas Jolly

Paris transformée en espace dramatisé, semblant concentrer l’énergie du monde, mélangent le pur et l’impur, le terrestre et le cosmique ; Paris rendant hommage à ses sportifs, à ses métiers et à l’esprit français, mais d’abord au théâtre… Cela faisait très longtemps que la France n’avait pas connu de grande fête civique, moment de « poétique vécue par les masses » , pour reprendre l’expression du théoricien de l’art Henri Focillon.Figure de proue d’un nouveau théâtre à la fois artistique…