Italie. Les nouveaux centres de détention pour personnes migrantes installés en Albanie sont « une honte pour le gouvernement italien »

par Amnesty International

En amont de l’ouverture de deux centres de détention en Albanie en août, destinés à enfermer des personnes secourues ou interceptées en mer par des navires italiens, Eve Geddie, directrice du Bureau européen d’Amnesty International, a déclaré : « Il est scandaleux que, malgré toutes les critiques et les inquiétudes exprimées par les organes de protection des […] The post Italie. Les nouveaux centres de détention pour personnes migrantes installés en Albanie sont « une honte pour le gouvernement italien » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet