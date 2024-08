Nigeria. Les autorités doivent respecter les droits humains lors des manifestations annoncées

par Amnesty International

En amont des manifestations prévues dans tout le pays pour protester contre les pénuries alimentaires et la crise du coût de la vie, Isa Sanusi, directeur d'Amnesty International Nigeria, a déclaré : « Les autorités nigérianes doivent veiller à ce que les organes de sécurité respectent et facilitent l'exercice du droit de manifester pacifiquement, qui est garanti […]



