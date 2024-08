Russie. La libération de militant·e·s emprisonnés doit marquer le début d’un tournant pour les droits humains

par Amnesty International

En réaction à la libération de 16 personnes détenues en Russie et au Bélarus, parmi lesquelles des défenseur·e·s russes des droits humains, dans le cadre d'un échange de prisonniers, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « Aujourd'hui, nous partageons le soulagement et la joie que suscite la […]



