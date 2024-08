Des législateurs israéliens tentent de bloquer des poursuites dans une affaire de torture

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un soldat israélien passait devant l’entrée de la base militaire de Sde Teiman le 30 juillet 2024, un jour après que des manifestants israéliens y ont fait irruption pour protester contre l’arrestation de neuf soldats suspectés d’avoir infligé de « graves sévices » à un détenu palestinien. © 2024 Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images Cette semaine, un affrontement à la base militaire israélienne de Sde Teiman a mis en évidence les abus de longue date contre les détenus palestiniens et les antécédents d’impunité dont bénéficie l’armée israélienne dans des…



Lire l'article complet