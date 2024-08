Un meilleur accès au soutien à l'allaitement pourrait sauver 820.000 vies chaque année (ONU)

Les chefs du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) ont appelé à un meilleur accès au soutien à l'allaitement maternel afin de réduire les inégalités en matière de santé et d'assurer la survie et l'épanouissement des mères et des bébés.



Lire l'article complet