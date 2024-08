Guinée : il faut poursuivre la lutte contre l'impunité, déclare l’ONU après le verdict dans l’affaire du massacre de 2009

Le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Türk, a pris acte du verdict dans le procès en Guinée concernant les tueries de masse et les viols commis en au stade de Conakry le 28 septembre 2009, et a souligné l'importance de continuer à œuvrer pour établir l'intégralité des faits et des responsabilités liés à ces événements.



