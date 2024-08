Bénin. Des détenu.e.s enfermés dans des cellules surpeuplées et sales par de fortes chaleurs se voient refuser des soins de santé

par Amnesty International

• Des conditions de détention inhumaines, aggravées par une vague de chaleur sans précédent • Au moins 46 détenu.e.s sont morts dans quatre prisons entre janvier et juillet 2023, selon les informations recueillies par Amnesty International • Les autorités béninoises doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour respecter leurs obligations internationales en matière de droits humains afin d’améliorer les conditions de détention. The post Bénin. Des détenu.e.s enfermés dans des cellules surpeuplées et sales par de fortes chaleurs se voient refuser des soins de santé appeared first on Amnesty…



Lire l'article complet