Que se passe-t-il avec les manifestations en faveur de la réforme des quotas au Bangladesh ?

par Amnesty International

Le 15 juillet 2024, des étudiant·e·s de l’Université de Dacca munis de pancartes et de drapeaux menaient une manifestation assise pacifique en faveur de réformes sur la politique de quotas pour les postes de fonctionnaires au Bangladesh. Soudain, ils ont été attaqués par des individus armés de barres, de bâtons et de matraques, quelques-uns brandissant même […] The post Que se passe-t-il avec les manifestations en faveur de la réforme des quotas au Bangladesh ? appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet