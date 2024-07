Pakistan. La répression systématique des manifestations baloutches doit cesser

par Amnesty International

À la suite de la mort d’au moins trois manifestant·e·s baloutches et des arrestations massives de personnes ayant participé aux manifestations du mouvement Baloch Raji Machi dans la province du Baloutchistan, au Pakistan, Babu Ram Pant, directeur régional adjoint pour l’Asie du Sud à Amnesty International, a déclaré : « À chaque fois que des manifestations organisées […] The post Pakistan. La répression systématique des manifestations baloutches doit cesser appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet