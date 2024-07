Syrie. Les Yézidi·e·s ayant survécu aux atrocités perpétrées par l’État islamique sont détenus pour une durée indéterminée dans le nord-est de la Syrie

par Amnesty International

Des milliers de Yézidi·e·s qui ont survécu aux atrocités commises par le groupe armé se désignant sous le nom d'État islamique (EI) sont toujours portés disparus et des centaines d'entre eux sont probablement détenus pour une durée indéterminée dans le nord-est de la Syrie, a déclaré Amnesty International à l'approche du 10e anniversaire de l'attaque de



