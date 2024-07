Égypte. Une nouvelle loi menace de réduire l’accès de millions de personnes aux soins de santé

par Amnesty International

La nouvelle loi privatisant les soins de santé en Égypte mettra en péril l'accessibilité et la disponibilité des services de santé, en particulier pour ceux qui n'ont pas d'assurance-maladie ou vivent dans la pauvreté, a déclaré Amnesty International le 30 juillet 2024. Le 23 juin, le président Abdel Fattah al Sissi a ratifié la loi n° 87 de



