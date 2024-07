Guinée. Les condamnations pour crimes contre l’humanité à la suite du procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry constituent un moment historique

par Amnesty International

Réagissant à la condamnation aujourd’hui de huit personnes pour crimes contre l’humanité notamment à la suite du meurtre d’au moins 156 personnes, et des viols et violences sexuelles infligés à au moins 109 filles et femmes le 28 septembre 2009 et les jours suivants à Conakry, Samira Daoud, directrice régionale d’Amnesty International pour l’Afrique de […] The post Guinée. Les condamnations pour crimes contre l’humanité à la suite du procès du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry constituent un moment historique appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet