Canada : Le chef Wet’suwet’en Dsta’hyl déclaré premier prisonnier d’opinion détenu au Canada par Amnesty International

par Amnesty International

Amnesty International a pris la décision sans précédent d’attribuer le statut de prisonnier d’opinion à Chef Dsta’hyl, chef du clan Likhts’amisyu, de la nation Wet’suwet’en, faisant de lui le tout premier prisonnier d’opinion reconnu par Amnistie internationale sur le territoire canadien. Amnesty International considère comme prisonnier d’opinion toute personne emprisonnée ou soumise à d’autres restrictions […] The post Canada : Le chef Wet’suwet’en Dsta’hyl déclaré premier prisonnier d’opinion détenu au Canada par Amnesty International appeared first on Amnesty International.…



