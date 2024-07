Grèce. La détention illégale à Samos ne doit pas devenir un modèle pour le Pacte de l’UE sur la migration

par Amnesty International

La Grèce doit abroger de toute urgence les règles juridiques privant systématiquement et illégalement de liberté les personnes qui demandent l’asile depuis le « Centre fermé à l’accès contrôlé » financé par l’Union européenne (UE) sur l’île de Samos, écrit Amnesty International dans un rapport rendu public mardi 30 juillet. L’organisation a également demandé à l’UE d’amener la […] The post Grèce. La détention illégale à Samos ne doit pas devenir un modèle pour le Pacte de l’UE sur la migration appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet