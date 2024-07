Des milliers de prisonniers palestiniens en Israël soumis à la « torture », selon un rapport de l’ONU

Des milliers de Palestiniens arrêtés puis détenus par Israël dans le cadre de la guerre qu’il mène à Gaza l’ont été en grande partie dans le secret et ont été soumis, dans certains cas, à un traitement pouvant s’apparenter à de la torture, y compris des abus sexuels sur des femmes et des hommes, a indiqué mercredi 31 juillet le Bureau des droits de l’homme de l’ONU dans un rapport de 23 pages, qui se fonde principalement sur des entretiens avec des détenus libérés, mais aussi d’autres victimes et témoins.



