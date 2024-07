Séries télé, réseaux sociaux… nos nouveaux imaginaires de voyage sont-ils compatibles avec les enjeux environnementaux ?

L’ouverture du monde au voyage, XXᵉ siècle : des imaginaires puissants

Les imaginaires du voyage touristique sont les moteurs de notre envie de parcourir le monde. Entre le XXet le XXIsiècle, ils se renforcent avec l’essor des transports – automobile, avion – et des médias – télévision, cinéma, Internet. Toutefois, depuis les années 1970, les questions environnementales prennent de plus en plus de place dans l’espace médiatique, les politiques et les mentalités. Mais les imaginaires du voyage se sont-ils acclimatés à la nécessité de préserver l’environnement ?