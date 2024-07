RCA : un expert de l’ONU plaide pour une Commission Vérité, Justice et Réconciliation efficace et indépendante

La lutte contre l'impunité et le processus de réconciliation en République centrafricaine nécessitent une Commission Vérité, justice, réparation et réconciliation (CVJRR) « plus représentative, transparente, efficace, indépendante et dotée de ressources », a déclaré mardi un expert des droits de l’homme de l’ONU.



Lire l'article complet