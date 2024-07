L'ONU condamne une attaque à la roquette sur le Golan ayant fait au moins 12 morts

Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, et d’autres hauts responsables onusiens ont condamné une attaque à la roquette, samedi, contre un terrain de football sur le plateau du Golan, qui a tué au moins 12 civils, principalement des enfants et des adolescents. Ils ont appelé à la retenue et mis en garde contre une escalade de la violence dans la région.



