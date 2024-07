Gaza : le monastère de Saint-Hilarion inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO en péril

En raison de la guerre en cours entre Israël et le Hamas depuis le 7 octobre dernier, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a annoncé, vendredi, sa volonté de protéger le monastère de Saint-Hilarion, l’un des plus anciens du Moyen-Orient, bâti dans la bande de Gaza.



