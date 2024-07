Bangladesh. L’analyse de nouvelles vidéos et photos confirme l’usage illégal par la police d’armes meurtrières et à létalité réduite contre les manifestant·e·s

par Amnesty International

Les autorités bangladaises continuent de recourir à la force illégale à l’encontre d’étudiant·e·s qui manifestent dans le cadre de la contestation contre la réforme des quotas à travers le pays, tandis que, depuis six jours, Internet est coupé et les communications sont restreintes, a déclaré le 25 juillet Amnesty International, qui publie la deuxième partie de […] The post Bangladesh. L’analyse de nouvelles vidéos et photos confirme l’usage illégal par la police d’armes meurtrières et à létalité réduite contre les manifestant·e·s appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet