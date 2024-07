Égypte. Les autorités intensifient les attaques contre la liberté des médias en arrêtant un journaliste et un dessinateur de presse

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes ont soumis un journaliste et un dessinateur à des perquisitions nocturnes, à une disparition forcée et à une détention arbitraire en l'espace de quelques jours, signalant une intensification de la répression contre le droit à la liberté d'expression et contre les médias indépendants, a déclaré Amnesty International jeudi 25 juillet. Lundi 22 […]



