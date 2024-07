Ukraine/Russie. Le recours des forces russes à des mines antipersonnel, qu’elles laissent après leur occupation, est susceptible de constituer un crime de guerre et doit faire l’objet d’une enquête à ce titre

par Amnesty International

L'utilisation de mines antipersonnel, dont sont couverts des territoires ukrainiens qui ont été occupés par les forces russes ou le sont actuellement, continue de représenter un danger mortel pour les civil·e·s et doit sans délai faire l'objet d'une enquête minutieuse, indépendante et impartiale, a déclaré Amnesty International dans une déclaration publiée le 26 juillet 2024.



