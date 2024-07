A Paris pour l’ouverture des Jeux olympiques, Guterres salue le symbole d'universalité et de diversité

Présent à Paris pour la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques d'été 2024, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a souligné vendredi que les Jeux étaient « un symbole de coopération et de compétition loyale, au lieu de division et de conflit » et appelé les pays à se rassembler « dans le même esprit que les athlètes ».



