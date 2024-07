Un Comité de l’ONU appelle à libérer un lanceur d’alerte incarcéré au Qatar

par Amnesty International

Les autorités qatariennes doivent libérer immédiatement Abdullah Ibhais, un ressortissant jordanien, ancien directeur de la communication pour la Coupe du monde masculine 2022. En effet, un Comité de l'ONU a déterminé qu'il était détenu arbitrairement depuis près de trois ans, ont déclaré FairSquare, Amnesty International et Human Rights Watch le 24 juillet 2024. Abdullah Ibhais, ancien […]



