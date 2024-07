Ouganda. Les autorités doivent libérer sans condition les manifestant·e·s détenus illégalement

par Amnesty International

En réaction à l’arrestation et au placement en détention de plus d’une centaine de jeunes manifestant·e·s en Ouganda mardi 23 juillet lors de manifestations contre la corruption, s’inscrivant dans une offensive inquiétante contre la liberté de manifester dans la région juste après la violente répression des manifestations antigouvernementales au Kenya, Tigere Chagutah, directeur régional pour l’Afrique […] The post Ouganda. Les autorités doivent libérer sans condition les manifestant·e·s détenus illégalement appeared first on Amnesty International. ]]>



