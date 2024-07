Venezuela. Après une période électorale marquée par la répression, l’engagement en faveur des droits humains est indispensable

par Amnesty International

À l'approche de l'élection présidentielle qui doit se dérouler le dimanche 28 juillet 2024, Amnesty International dénonce l'escalade de la répression qui a marqué la période électorale et tire la sonnette d'alarme quant à la situation dans le pays au cours des prochaines semaines. Ana Piquer, directrice pour les Amériques à Amnesty International, a ainsi déclaré : « Le Venezuela […]



