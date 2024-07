Russie. La condamnation de la journaliste Alsou Kourmacheva met en lumière la répression de la liberté de la presse

par Amnesty International

À la suite de la condamnation d’Alsou Kourmacheva, journaliste du service russe de Radio Free Europe/Radio Liberty, par la cour suprême du Tatarstan, en Russie centrale, pour des accusations infondées de diffusion de fausses informations, Natalia Zviagina, directrice d’Amnesty International Russie, a déclaré : « Cette nouvelle mesure de représailles visant une journaliste indépendante illustre très clairement […] The post Russie. La condamnation de la journaliste Alsou Kourmacheva met en lumière la répression de la liberté de la presse appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet