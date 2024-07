Soudan. Un afflux constant d’armes alimente les souffrances des civil·e·s dans les conflits – nouvelle enquête

par Amnesty International

Le conflit au Soudan est alimenté par un afflux constant d'armes dans le pays, souligne Amnesty International dans un nouveau rapport. Ce rapport, intitulé New Weapons Fuelling the Sudan Conflict, présente des informations montrant que des armes étrangères récemment fabriquées ont été transférées au Soudan et dans ses environs, souvent en violation flagrante de l'embargo



