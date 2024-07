Niger : Les droits humains en chute libre un an après le coup d’État

par Human Rights Watch

Click to expand Image Mohamed Toumba, un officier impliqué dans le départ du président nigérien Mohamed Bazoum, s'addresse aux partisans de la junte militaire à Niamey, au Niger, le 6 août 2023. © 2023 AP Photo/Sam Mednick, File (Nairobi) – Les autorités militaires au Niger ont réprimé l’opposition, les médias et la dissidence pacifique depuis qu’elles ont pris le pouvoir lors d’un coup d’État mené il y a un an, ont déclaré aujourd’hui Amnesty International, Human Rights Watch et la Fédération internationale pour les droits humains (FIDH).Elles ont arrêté arbitrairement l’ancien président…



Lire l'article complet