Sahel central : l’escalade de la violence au Burkina Faso contraint des milliers de personnes à se réfugier au Niger - HCR

L’escalade de la violence des groupes armés non étatiques au Burkina Faso a forcé des milliers de civils burkinabés à se réfugier au Niger voisin, a alerté mardi l’Agence de l’ONU pour les réfugiés (HCR), relevant que cet afflux exacerbe une situation déjà « désastreuse » à Tillabéry, qui abrite désormais au moins 153.000 déplacés internes nigériens et plus de 36.000 demandeurs d’asile burkinabés.



