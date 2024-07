Un arrêté au Cameroun restreint la liberté d’expression de manière injustifiée

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le parlement camerounais à Yaoundé, le 17 novembre 2017. © 2017 AFP via Getty Images Il devient de plus en plus difficile de s’exprimer librement au Cameroun.Dans un arrêté du 16 juillet, Emmanuel Mariel Djikdent, le préfet de Mfoundi, le département où se situe la capitale, Yaoundé, a précisé que quiconque « outrage dangereusement les institutions [de l’État] ou celui qui les incarne », pourrait se voir interdire de séjour dans ce secteur. Emmanuel Mariel Djikdent a adopté cet arrêté pour « préserver l’ordre public ».Deux jours plus tard,…



Lire l'article complet