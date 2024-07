Les forêts de plus en plus soumises à des pressions liées au climat, selon un rapport de la FAO

Le changement climatique accroît la vulnérabilité des forêts du monde, qui sont de plus en plus confrontése à des pressions liées au climat telles que les incendies et les ravageurs, a indiqué lundi l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) dans un nouveau rapport, qui met l’accent sur le rôle de l’innovation dans la réalisation d’un avenir durable pour le secteur forestier.



Lire l'article complet