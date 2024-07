Afghanistan : le HCR appelle à aider les victimes d'inondations, qui ont fait plus de 40 morts

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a appelé vendredi à une plus grande attention humanitaire pour l’Afghanistan, qui a été frappé cette semaine par des pluies torrentielles et de fortes inondations ayant fait plus de 40 morts, 340 blessés et de nombreux déplacés dans le centre et l’est de ce pays d’Asie du Sud.



