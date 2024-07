Mali. Les leaders d’opposition détenus arbitrairement doivent être immédiatement libérés

par Amnesty International

Les autorités maliennes doivent immédiatement libérer Youssouf Daba Diawara et 11 autres personnalités politiques de l'opposition qui sont toujours détenues arbitrairement simplement pour avoir exercé leurs droits humains, alors que la répression de la dissidence s'intensifie, a déclaré Amnesty International.



