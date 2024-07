Pérou. Les homicides et blessures survenus lors de manifestations pourraient engager la responsabilité pénale de la présidente et de la chaîne de commandement

par Amnesty International

Dix-huit mois après l'un des épisodes les plus graves de violations massives des droits humains de l'histoire récente du Pérou, au cours duquel 50 personnes et un policier ont été tués et plus de 1 400 ont été blessées, lors des manifestations qui se sont déroulées entre décembre 2022 et mars 2023, certaines éléments indiquent que la



