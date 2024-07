France : À l'approche des Jeux Olympiques, les droits humains mis en lumière

par Human Rights Watch

Click to expand Image Les anneaux olympiques sur la Tour Eiffel, le 7 juin 2024 à Paris. © 2024 AP Photo/Aurelien Morissard (Paris) - Les Jeux olympiques et paralympiques en France devraient donner lieu à des avancées pour garantir la tolérance, la non-discrimination et la défense des droits humains fondamentaux, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui dans un nouveau guide publié à l'attention des journalistes qui couvrent les Jeux. La cérémonie d’ouverture des Jeux d'été de Paris 2024 se tiendra sur la Seine le 26 juillet 2024. Human Rights Watch Reporters' Guide for…



Lire l'article complet