Israël/TPO. Israël doit mettre fin au recours à la détention au secret massive et à la torture contre des Palestiniens et Palestiniennes de Gaza

par Amnesty International

Les autorités israéliennes doivent mettre fin à la pratique de détention au secret illimitée sans inculpation ni procès de Palestiniens et Palestiniennes de la bande de Gaza, imposée au titre de la Loi sur l’incarcération des combattants illégaux, en violation flagrante du droit international, a déclaré Amnesty International. L’organisation a recueilli des informations sur 27 personnes […] The post Israël/TPO. Israël doit mettre fin au recours à la détention au secret massive et à la torture contre des Palestiniens et Palestiniennes de Gaza appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet