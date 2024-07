Gaza : le chef de l’ONU appelle les belligérants à parvenir à un accord « maintenant »

Alors que la guerre à Gaza dure depuis plus de neuf mois, le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a appelé mercredi les belligérants, Israël et le Hamas, à parvenir à un accord « maintenant » sur un cessez-le-feu et la libération des otages.



