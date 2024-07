Les partis-personnels sont des partis qui ont émergé et se sont construits autour de la personnalité de leurs fondateurs respectifs, comme ceux de Jean-Luc Mélenchon et d’Emmanuel Macron. Ludovic Grave, doctorant en sciences politiques à l’Université de Lille, a étudié La France insoumise et Renaissance et revient dans un entretien sur leurs limites dans le champ politique et électoral, à la lumière des tensions et fractures profondes observées depuis l’annonce de la dissolution le 9 juin dernier